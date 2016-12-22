دي ميستورا: إدلب قد تكون حلب الثانية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، إن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة فتاكة أخرى كتلك التي شهدتها حلب.

وأضاف دي ميستورا أن أحدث أرقام للمنظمة الدولية تشير إلى أنه تم إجلاء 35 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعاً.

وحذر المبعوث الدولي قائلاً: "ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية".

وقال دي ميستورا، فيما يخص مشاورات السلام: "نسعى لإطلاق جولة محادثات جديدة في 8 فبراير حول سوريا في جنيف"، مضيفاً أن "لروسيا دورا مهما نظراً لتواجدها العسكري والسياسي في سوريا".