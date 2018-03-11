تدمير قافلة عسكرية حوثية بإسناد إماراتي

دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، بإسناد مباشر من القوات المسلحة الإماراتية، قافلة تعزيزات حوثية على جبهة الساحل الغربي لليمن.

وأسفرت الغارات عن مصرع العشرات من الميليشيا الحوثية، وتدمير عشرات الآليات العسكرية التابعة لها، خصوصاً في مناطق بيت الفقيه والتحيتا، لتشكّل ضربة موجعة في صفوف الميليشيا الانقلابية، حيث قتل أيضاً قيادي حوثي مع مرافقيه. كما لقي قيادي آخر في صفوف الميليشيا مصرعه من جراء المعارك في مديرية مقبنة غربي تعز.

إنسانياً، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية لإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية لصالح منطقة السفال في مديرية الصعيد. وأكد رئيس الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، محمد المهيري، أن مشاريع البنية التحتية تأتي ضمن أولويات الهيئة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وما كانت عليه قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية.

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