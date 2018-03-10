ميليشيا الحشد رسمياً في الجيش العراقي.. ومساواة بالرواتب

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوماً يدمج فيه ميليشيا الحشد الشعبي رسمياً ضمن القوات المسلحة في البلاد، ويساويها في الرواتب والتقديمات.

فيما دعا كلاً من واشنطن وطهران إلى أهمية عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، وعدم إفراز الخلافات بينهما على الأراضي العراقية، مؤكداً حاجة العراق إلى دعمهما من أجل الحفاظ على النصر الذي تحقق ضد تنظيم داعش، فيما انطلقت من مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، أولى الرحلات الدولية بعد حظر استمر نصف عام تقريباً من سلطة الطيران المدني العراقية. ويقضي المرسوم بأن تحصل ميليشيا الحشد الشعبي، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.

وسيحصل هؤلاء على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.

وكان المرسوم متوقعاً منذ بعض الوقت ويأتي قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة. يذكر أن ميليشيا الحشد الشعبي تضم نحو 60 ألف مقاتل، وما زالت منتشرة في العديد من المناطق التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد تنظيم داعش. وكانت أوساط عراقية اتهمت ميليشيا الحشد خلال المعارك ضد تنظيم داعش، بارتكاب العديد من الانتهاكات في حق مدنيين عراقيين.

عدم التدخل

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وإيران بشأن خلافاتهما.

ودعا العبادي خلال مقابلة مع صحيفة "تايم" كلاً من واشنطن وطهران إلى أهمية عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، وعدم إفراز الخلافات بينهما على الأراضي العراقية.

وأوضح العبادي أن تنظيم داعش كان يشكل تهديداً للمجتمع الدولي وإيران والمنطقة بأسرها، لافتاً إلى أن قتال تنظيم داعش بالنسبة للأميركيين والإيرانيين يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة للبلدين.

أولى الرحلات

في الأثناء، انطلقت من مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، أولى الرحلات الدولية بعد حظر استمر نصف عام تقريباً من سلطة الطيران المدني العراقية.

وهذه أول رحلة دولية تنطلق من مطار أربيل منذ فرضت سلطة الطيران حظراً في 29 سبتمبر الماضي رداً على استفتاء الانفصال الذي أجري بإقليم كردستان في 25 من الشهر نفسه.

ووافقت الحكومة الاتحادية على رفع حظرها على مطاري أربيل والسليمانية على أن يشمل قرارها حصراً ممن يودون أداء مناسك العمرة في السعودية.

وكانت بغداد قد مددت حظر الرحلات الدولية مرتين آخرها في 26 من فبراير على أن ينتهي القرار بنهاية شهر المقبل.

إشادة

أشاد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بالخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن تنظيم أمور الدولة وسلاحها. وكتب وزير الخارجية في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الخطوات والمراسيم التي يصدرها دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق لتنظيم أمور الدولة وسلاحها، هي خطوات حقيقية شجاعة تستحق الدعم والتقدير.