الإهمال وراء مقتل بريطاني في قطر

أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية بأن النظام القطري حاول تلفيق إهماله الذي أدى إلى مقتل العامل البريطاني زاك كوكس في أحد ملاعب كأس العالم في الدوحة، العام الماضي عبر توريط زميل له بالحادثة. وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المعدات المستخدمة في رافعات البناء غير مطابقة لمواصفات السلامة، حيث سرعت قطر وتيرة البناء واستخدمت معدات لا تراعي السلامة. يشار إلى أن الرافعة المستخدمة كانت من دون شهادة تثبت امتلاكها لمواصفات الأمان.

وعلى هذه الحادثة المؤلمة طالبت أسرة القتيل بتحقيق دولي لمحاسبة المتسببين في مقتل زاك.