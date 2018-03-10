قوات الشرعية تسيطر على موقع استراتيجي قرب صنعاء

نجحت قوات الشرعية في اليمن في اختراق مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلهم الرئيسي بمحافظة صعدة شمال البلاد، بعد استعادة السيطرة على جبل الأزهور والقرى القريبة منه، كما حررت مواقع متفرقة بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، منها جبال الأدمغ، الواقعة ضمن السلسلة الجبلية التي تطل على خط الجوف، فيما وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محافظي صنعاء، عمران، ذمار وصعدة، بالنزول الميداني إلى مختلف الجبهات لتحرير ما تبقى من المناطق.



قصف



وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية، هاجمت القوات اليمنية مواقع الميليشيا الحوثية في مديرية التحيتا، رابع مديرية في محافظة الحديدة، التي يجري الاستعداد لتحريرها، كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع لهذه الميليشيات في مديرية المنصورية.



ووفق مصادر عسكرية، خاضت قوات الشرعية، أمس، مواجهات عنيفة مع الميليشيات في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة وتحديداً في منطقة القطابا. وحسب المصادر، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية، في حين تقدمت قوات الجيش داخل المنطقة.

في الأثناء، قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيا الانقلابية في مديرية المنصورية، حيث سمعت أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف في أرجاء المكان.

وطبقاً للمصادر، فإن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف اعترضت 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقتها الميليشيا باتجاه مدينة الجراحي، وكانت تستهدف مبنى المجمع الحكومي بالمحافظة ذاتها. وذكرت المصادر أن الصواريخ دمرت خارج مركز المديرية ولم تخلف أي أضرار بشرية ومادية.



وتواصل قوات الشرعية تحت غطاء جوي لمقاتلات التحالف، تقدمها في معقل الميليشيات في صعدة، بالتزامن مع عمليات عسكرية في المحافظات المجاورة لها بهدف التحام جبهات القتال، وقطع كل خطوط التواصل بين الميليشيات والعاصمة صنعاء.



ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، عن مصادر ميدانية قولها «إن القوات الحكومية تمكنت خلال معارك من تحرير جبال الأدمغ، الواقعة ضمن السلسلة الجبلية، التي تطل على خط الجوف».

وحسب المصادر، فإن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من الميليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المكنى «أبو زيد الوجيه»، علاوة على سقوط عشرات الجرحى.



وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الشرعية مسنودة بالتحالف العربي استطاعت اختراق مواقع الميليشيات في جبهات رازح بعد تحريرها جبل الأزهور والقرى القريبة منه.



وأكدت أن قوات الشرعية بدأت عمليات عسكرية مفتوحة باتجاه مديريتَي حيدان وغمر، اللتين تعدان النسق الأخير للحوثيين قبل الوصول إلى معقلهم في مران، حيث مسقط رأس زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، ومدينة صعدة مركز المحافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قتل القيادي في مليشيات الحوثي الإيرانية، ‫إسماعيل الخولاني، في غارة جوية لمقاتلات التحالف في‫ مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وقالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت اجتماعا لقيادات تابعة للحوثيين غربي صرواح، صباح الجمعة. وأضافت أن 3 من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وجرح آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في نفس المنطقة.

وفي محافظة حجه الحدودية مع السعودية، ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية سيطرت على جمرك مدينة حرض القديم بمديرية حرض بالمحافظة، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، وبإسناد من مقاتلات التحالف.وذكرت مصادر عسكرية، إن قوات الشرعية تقدمت نحو مدينة حرض، النزول الميداني



إلى ذلك، وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محافظي صنعاء،عمران، ذمار وصعدة، بالنزول الميداني إلى مختلف الجبهات وحشد كل الإمكانيات البشرية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها معهم، مؤكداً رفع المعنويات للمقاتلين وتوحيد الصفوف والعمل بيدٍ واحدة لدحر الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة بعد حالة الدمار والفساد التي قامت بها الميليشيات في كل المؤسسات. كما أكد أن دحر الميليشيات والقضاء عليها بات قاب قوسين أو أدنى وأن بناء اليمن الاتحادي من ستة أقاليم سيتم مهما كانت التضحيات.