قرقاش: نجاح الرياض نجاح للعرب

أكد معالي د. أنور محمد قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية، على أن دور السعودية المحوري كان بارزاً في الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، مؤكداً أن نجاح الرياض هو نجاح للعرب.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه على تويتر: «ثقل السعودية ودورها المحوري كان بارزاً في نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى بريطانيا، نجاح الرياض هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور السعودي وتعززه». وأضاف أن الدور القطري والإيراني المحرض جاء معيباً، ودالاً على اليأس والإفلاس.

قائلاً في تغريدته: «وأما الدور القطري والإيراني على الهوامش للتحريض ضد الزيارة التاريخية فجاء معيباً ويائساً، بإمكانك أن تساهم في كتابة التاريخ كما يفعل الأمير محمد بن سلمان، أو تكون مرتبكاً منسياً، وفِي الحالة الثانية خير لك أن تصمت».

يذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان التي بدأت الأربعاء إلى بريطانيا حيث التقى الملكة اليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، لاقت ترحيباً بريطانياً واسعاً. وقد تم خلال الزيارة، توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وغيرها.