سعود القحطاني: زمن الصبر على «المراهقة السياسية» ولّى

شدد المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني على أن زمن المجاملة والصبر على «المراهقة السياسية» و«التصرفات العدائية» قد ولى وأضاف رداً على رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم وما قاله عن الجيش الإلكتروني، إن سياستك القديمة القائمة على مبدأ رمتني بدائها وانسلت لم تعد صالحة في عالم اليوم.

مليارات

وقال القحطاني في تغريدة على حسابه الرسمي رداً على حمد بن جاسم: من الذي منذ 21 عاماً وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل (عربي 21 وميدل إيست أي الخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناؤه لمنظومة خلايا عزمي الإلكترونية بأكثر من 70 ألف حساب - حتى الآن - بأسماء وهمية سعودية؟.

وأضاف: حمد بن جاسم لم يستوعب حتى الآن أن زمن المجاملة والصبر على «المراهقة السياسية» و«التصرفات العدائية» قد ولى. فنحن في مرحلة عنوانها الحزم والعزم. سياستك القديمة القائمة على تطبيق مبدأ «رمتني بدائها وانسلت» لا مكان لها اليوم. مثال لهذه السياسة: تطبيعكم مع إسرائيل واتهام الكبار بذلك!

حسابات وهمية

وأوضح القحطاني أن قطر هي التي دشنت آلاف الحسابات الوهمية على تويتر. يذكر أن حمد بن جاسم دشن قبل يومين حسابه التويتري، قائلاً إنه تردد كثيراً قبل الخوض في غمار تويتر. في المقابل، تلقف القحطاني تغريدات حمد، واصفاً إياه بمهندس العلاقات مع إسرائيل، ومستقطب الإخوان. وقال القحطاني في تغريدة الأربعاء: عضو مؤسس تنظيم الحمدين حمد بن جاسم ومهندس العلاقات مع إسرائيل والتعاون مع إيران واستقطاب الإخوان، والعقل المدبر لأشهر قصة عقوق والدين في القرن الـ20 ينضم لتويتر، فرصة لكي يسمع من شعوبنا رأيهم بما اقترفه من جرائم بحقهم والمنطقة، وأن يستشرف مكانه في محكمة التاريخ.