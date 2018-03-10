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الحديث عن اجتماع كامب ديفيد لإنهاء الأزمة تكهنات إعلامية

ملك البحرين: قطر تتآمر على الأمن العربي

المصدر:
  • المنامة، القاهرة - وكالات
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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن قطر تتآمر على الأمن العربي عبر «إدخال القوى التخريبية إلى مجتمعاتنا»، مشدداً على أن الحديث عن اجتماع يضم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والرئيس الأميركي دونالد ترامب وقطر في كامب ديفيد، مجرد تقارير إعلامية، ولا توجد دعوة رسمية لمثل هذا الاجتماع.

وقال للأسف قطر تغرد خارج السرب منذ زمن طويل، ومع ذلك فإن طردها من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد، وعليهم أن يعودوا للعروبة وقيم الإسلام والسلام والتكاتف؛ بدلاً من أن يكونوا مرتبطين بما يأتي لهم من أوامر من الخارج، والمطلوب منها أن تغير من سياستها التي ليس لها ارتباط بالخليج والأمة العربية.

وأردف الملك حمد بن عيسى قائلاً إن «منظومة التعاون الخليجي ما زالت مثالية، وخروج قطر عن السرب لن يؤثر عليها؛ لأنها ستعود في النهاية إلى رشدها، فقطر تمثل شارعاً في مصر، والشيخ زايد.. وصفها بأنها بمثابة فندق في مصر..

وأضاف في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية: مهما اتخذنا من قرارات رادعة، فلن تصل إلى هذا المستوى، فالحديث الإعلامي في هذا الشأن أضخم بكثير من الواقع، وقطر عندما تتحدى مصر لا يمكنها الاستمرار في ذلك.

 

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