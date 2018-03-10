المساعدات تدخل الغوطة تحت القصف

نجحت قافلة المساعدات أمس في دخول الغوطة الشرقية وتفريغ كل حمولتها رغم تجدد قصف قوات النظام السوري لهذه المدينة المحاصرة، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن الظروف التي يواجهها المدنيون في سوريا أسوأ من أي وقت مضى. ودخلت أمس 13 شاحنة تحمل مواد غذائية إلى دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية.

حيث تعرضت أطراف المدينة إلى خمس غارات على الأقل وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد وقت قصير من دخول الشاحنات. وأكدت مصادر أنه خلال إفراغ المساعدات، كان الطيران يحلق في الأجواء على علو منخفض وينفذ غارات في أرياف دوما.

في هذه الأجواء، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن الظروف التي يواجهها المدنيون في سوريا أسوأ من أي وقت مضى. وقال لقد حان الوقت لإنهاء هذا الصراع المدمر لأجل البشرية. إلى ذلك، صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من لهجته مؤكداً أن القوات التركية تستطيع أن تدخل عفرين في أية لحظة، وقال نحن في عفرين، وسنتجه إلى منبج. وبعدها سنصل إلى شرق الفرات للقضاء على الإرهابيين حتى الحدود العراقية.