محمد بن سلمان يختتم زيارته لبريطانيا بصفقة شراء 48 طائرة «يوروفايتر»

تعتزم المملكة العربية السعودية شراء 48 طائرة مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون» في صفقة بمليارات الدولارات، وفق إعلان صدر أمس.

في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا. وتم ذلك بموجب بروتوكول اتفاق وقعته بريطانيا والسعودية وكشفت عنه مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، وشددت الشركة على أن الاتفاق يشكل مرحلة إيجابية نحو إنجاز العقد، مؤكدة عزمها دعم تحديث القوات المسلحة في المملكة.

وقال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون «فتحت زيارة ولي العهد فصلاً جديداً في العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا». واجتمع الأمير محمد بن سلمان، مع وليامسون، وفي القاعدة الجوية نورث هولت، حيث بحث تنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأعلنت السعودية وبريطانيا في بيان مشترك أنهما وقعتا اتفاقات تجارية تزيد قيمتها على ملياري دولار.