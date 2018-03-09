«الحزام الأمني» تقتحم مواقع «القاعدة» في أبين

ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ الجبهات، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على جمرك مدينة حرض القديم، كما نجحت في اختراق مواقع ميليشيات إيران بمعقلهم الرئيسي في صعدة بعد تحريرها جبل الأزهور والقرى القريبة منه، كما استعادت مواقع متفرقة بمديرية نهم، شرق صنعاء منها جبال الأدمغ، الواقعة ضمن السلسلة الجبلية، التي تطل على خط الجوف.

وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية هاجمت القوات اليمنية مواقع الميليشيات في مديرية التحيتا، رابع مديرية في محافظة الحديدة، يجري الاستعداد لتحريرها، كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع لهذه الميليشيات في مديرية المنصورية.

وتمكنت قوات الشرعية من تحرير جبال الأدمغ، الواقعة ضمن السلسلة الجبلية، التي تطل على خط الجوف، ونجحت بدعم من التحالف في اختراق مواقع ميليشيات الحوثي في جبهات رازح بعد تحريرها جبل الأزهور والقرى القريبة منه في صعدة، وبدأت عمليات عسكرية مفتوحة باتجاه مديريتَي حيدان وغمر، اللتين تعدان النسق الأخير للحوثيين قبل الوصول إلى معقلهم في مران.

إلى ذلك، أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، محافظي صنعاء، عمران، ذمار وصعدة، بالنزول إلى جبهات القتال وحشد كل الإمكانات البشرية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق، مؤكداً أن دحر الحوثي بات قاب قوسين أو أدنى.