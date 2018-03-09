«الجزيرة» تفشل في التشويش على زيارة محمد بن سلمان لبريطانيا

تواصل «الجزيرة» ذات السياسات الفاشلة محاولة إعادة الحياة إلى أساليب بات المخدوعون على دراية بها بالوقائع والمعطيات، ولعل آخر الأفلام المحروقة لقناة الفبركات والتزييف السيرك البهلواني الذي أخرجه مراسل القناة القطرية باللغة الإنجليزية في لندن جمال الشيال، لحظة نزول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من السيارة، حيث كان في استقباله مسؤولون بريطانيون، وصرخ مراسل «الحمدين» متظاهراً بمحاولة توجيه سؤال، وهو يدرك أن تلك اللحظة غير مواتية للرد على الأسئلة، ليضع بعد ذلك فيديو للقطة، معلّقاً بأن الأمير رفض الرد على سؤاله بشأن حرب اليمن.

وتهكّم سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، بمحاولات قناة «الجزيرة» القطرية التشويش على زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، من خلال افتعال حركات استعراضية. وعلّق على هذه التظاهرة المفتعلة والرخيصة، وكتب عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «يحاولون تخريب زيارة سمو ولي العهد بكل الطرق، فمِن حشْد 30 مرتزقاً بـ300 باوند للشخص إلى إرسال مراسل يصرخ دفاعاً عن الحوثي». ص24