وزيرة يمنية تشيد بدعم الإمارات للحكومة والشعب اليمني

أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال بجهود مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في دعم المشاريع الإغاثية والإنسانية، والإمارات في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ نت» أن الوزيرة ابتهاج الكمال بحثت أمس مع محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، دعم مشاريع الأسر المنتجة وعدد من المشاريع التابعة للوزارة.

وأشادت الكمال بدور المؤسسة في دعم المشاريع الإغاثية والإنسانية وجهود والإمارات في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني.