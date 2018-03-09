«هيئة الهلال» تكثّف إغاثة شبوة وتوقّع اتفاقية لمحطة مياه في يشبم

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإغاثية في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية، في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المحافظات اليمنية المحررة بالمساعدات الخدمية والتنموية والإغاثية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمساندة الشعب اليمني الشقيق فقي وقت بدأت أمس تشغيل بئر ارتوازي في حقل وادي جباء بمديرية قف العوامر بصحراء حضرموت وذلك ضمن مشروع الهيئة لحفر 18 بئرا ارتوازية في حضرموت. كماو قعت الهيئة اتفاقية لإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية لصالح منطقة يشبم بمديرية الصعيد وفي هذا الصدد، وزعت الهيئة أول من أمس 3 آلاف سلة غذائية ضمن حملة المساعدات الإغاثية التي تنفذها لصالح أهالي المديرية، ضمن سلسلة حملات إنسانية تنفذها دعماً لأبناء محافظة شبوة.

وأوضح محمد سيف المهيري ممثل الهيئة في شبوة أن هذه الحملة تأتي تلبية لاحتياجات السكان من المواد الغذائية ووفاء للقيم والثوابت الإنسانية الأصيلة لدولة الإمارات التي تواصل جهودها الخيرية والإنسانية لمساعدة اليمنيين على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

وأعرب المهيري عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الأهالي، لافتاً إلى أن الهيئة كثفت جهودها الإنسانية لتغطية مختلف مناطق مديرية الصعيد، منوهاً بأن عملية التوزيع تتم بموجب آلية تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها.

« الهلال » يشغّل بئراً ارتوازية في قف العوامر بصحراء حضرموت | وام

إلى ذلك بدأت هيئة الهلال الأحمر أمس تشغيل بئر ارتوازي في حقل وادي جباء بمديرية قف العوامر بصحراء حضرموت وذلك ضمن مشروع الهيئة لحفر 18 بئرا ارتوازية في حضرموت. كماو قعت الهيئة اتفاقية لإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية لصالح منطقة يشبم بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية يستفيد منها نحو 5 آلاف نسمة. وأكد محمد سيف المهيري أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتحسين القطاعات الخدمية الضرورية في المناطق اليمنية المحررة.