محمد بن سلمان يواصل لقاءاته في بريطانيا

واصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز زيارته إلى المملكة المتحدة لليوم الثاني، حيث التقى عدداً من الفعاليات وزار الكنيسة الإنجليكانية.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، أمس، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني من الأحزاب المختلفة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة السعودية البريطانية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها.

كما التقى في ثاني أيام زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على مأدبة عشاء.وفي مبادرة عبرت عن التسامح والسلام، قال مكتب كبير أساقفة كانتربري رأس الكنيسة الإنجليكانية إن ولي العهد السعودي عقد اجتماعاً مع كبير الأساقفة في لندن أمس، ووعد بالعمل على تعزيز الحوار بين الأديان في إطار إصلاحاته الداخلية.

واستقبل كبير أساقفة كانتربري جاستن، ويلبي ولي العهد السعودي في قصر لامبث بوسط لندن حيث دار الحديث بينهما لمدة ساعة.

وقال بيان من قصر لامبث: «أبدى ولي العهد التزاماً قوياً بالعمل على نشر هذه التقاليد الدينية المختلفة وبالحوار بين الأديان في المملكة وخارجها». واستعرض الاثنان مختارات من النصوص الأولى للديانات السماوية الثلاث، بما في ذلك أجزاء من مصحف عُثر عليه في مكتبة جامعة برمنغهام عام ،2015 ويعتقد أنه من بين أقدم المصاحف في العالم.

شراكة

واجتمع ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعدد من أعضاء حكومة المملكة المتحدة، وأفيد عن توافق الطرفين حول تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.

وقالت ناطقة باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، في بيان، بعد الاجتماع، إنه تم الاتفاق على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه استرليني (90.29 مليار دولار) على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في المملكة المتحدة.

وكانت ماي والأمير محمد بن سلمان عقدا اجتماعاً ثنائياً في مقر رئاسة الوزراء -في 10 داونينغ ستريت في لندن- تلاه الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني.

وينتهي جدول أعمال ولي العهد السعودي، بحضور مأدبة عشاء برفقة الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال، وخلال زيارته للندن، التي ستستمر لثلاثة أيام وتنهي اليوم (الجمعة)، سيحضر الأمير اجتماع مجلس الأمن القومي، واجتماع جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، واجتماع آخر مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني.

زيارة مرتقبة

وأدلى ولي العهد السعودي بأول حديث للإعلام الأميركي، وخصّ قناة «سي بي سي نيوز»، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة لواشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب. الحديث المطول أجرته مراسلة برنامج «60 دقيقة» بالقناة، نورا دونيل، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفته بأنه «أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط».