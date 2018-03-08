الرباعية العربية تدين "استفزازات" إيران

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة في إيران، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، مستنكرة التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

وأعربت اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعاتها الذي عقد بمقر الجامعة العربية، أمس الأربعاء، برئاسة معالي أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية عن "قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة بما يهدد الأمن القومي العربي، ويعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية، وطالبتها بالكف عن ذلك".

كما أدانت اللجنة "مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية بالدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ البالستية من داخل الأراضي اليمنية على السعودية، الذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 6216".

وينص قرار مجلس الأمن على "ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات، وعلى دعمه للإجراءات التي تتخذها السعودية والبحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها".

واستنكرت اللجنة "التدخلات والأعمال التخريبية والمستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين، وثمنت جهود المملكة في محاربة الإرهاب وبتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط عدد من الأعمال والمخططات الإرهابية، والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي عمل الحرس الثورة الإيراني وأذرعه الخارجية، ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي على تشكيله وتمويله وتدريب عناصر وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة للقيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة والإخلال بالأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد في البحرين".

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة "jcpoa"، وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل، خاصة في ظل سياساتها العدائية في المنطقة، مؤكدة ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف.

وأدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجا بالصواريخ البالستية ذات الطبيعة الهجومية، وإطلاق الصواريخ إيرانية الصنع التي استهدفت من خلالها الميليشيات الحوثية مدن وقرى السعودية، بما يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، كما أكدت ضرورة تطبيق آلية فعالية للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة، وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب البالستية وتطويرها لصواريخ بعيدة المدى وأخرى قادرة على حمل رؤوس نووية.