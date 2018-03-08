محادثات مصرية بحرينية موسعة حول القضية الفلسطينية

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة محادثات موسعة بالقاهرة بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد شكري دعم مصر لأمن منطقة الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري مجدداً موقف بلاده الرافض للتدخلات من خارج النطاق العربي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبه أشاد وزير الخارجية البحريني بالعلاقات البحرينية المصرية وما وصل إليه التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وذكر البيان أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وسوريا والأزمة الخليجية وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف باعتباره هدفاً مشتركاً.