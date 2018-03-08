تشغيل مضخات مياه في عدن بدعم من «الهلال الإماراتي»

بدأت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في عدن أمس تشغيل مضخات المياه في حقل المناصرة وبئر ناصر بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المقدم لعدن والخاص بعام الخير والمقدر بنحو 3 ملايين درهم.

وأشاد المهندس فتحي علوي السقاف نائب مدير عام المؤسسة بدعم دولة الإمارات المتواصل لليمن في المجالات كافة، موضحا أن المنحة المخصصة لعدن والتي جاءت ضمن عام الخير سخرت لمشروع المياه والصرف الصحي في إطار تحسين أوضاع السكان وتطبيع حياتهم.

وقال «دشنا تشغيل مضخات المياه في حقل المناصرة»، منوها بأنه تم توفير 15 مضخة غاطس لثلاثة حقول تم تركيب وتجهيز وتشغيل 8 مضخات منها في حقل المناصرة ومضخة في بئر ناصر ما أدى إلى ارتفاع كمية ضخ المياه من 12 ألف متر مكعب إلى 20 ألفاً، ومن ثم حدوث تحسن كبير في كميات المياه المتوفرة ومعالجة كثير من الصعوبات التي كانت تواجهنا في الماضي في ظل الظروف الصعبة التي تحياها البلاد.

وعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لدعمها المتواصل للعاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة وفي مختلف المجالات.

من جانبه، أكد المهندس وضاح حسن حيدرة مسؤول حقل المناصرة وبئر ناصر أن تدشين المضخات أدى إلى تحسن بنسبة 50% في ضخ المياه مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل، منوها بأن دعم دولة الإمارات ساهم في حل العديد من الإشكاليات التي كانت تعاني منها مضخات المياه.