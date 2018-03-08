شخبوط بن نهيان يفتتح المركز الإعلامي للجنة الإغاثة اليمنية

دشن الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومحمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، والدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، أمس، المركز الإعلامي للجنة العليا للإغاثة اليمنية الذي تموله مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك بمقر سفارة اليمن في الرياض.

وبحث المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مع الجانب اليمني عقب افتتاح المركز، عدداً من المشاريع الإغاثية والإنسانية في اليمن خلال الفترة المقبلة. وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، أن المركز يمثل انطلاقة قوية لعمل إعلامي متميز يهدف لإبراز جرائم الميليشيا الانقلابية بحق الشعب اليمني، وانتهاكاتها بحق العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، من خلال رسالة إعلامية متميزة إلى الرأي العام الدولي والإقليمي والمنظمات الدولية.

وأشاد الوزير اليمني بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية.. مثمناً خطة الاستجابة الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لليمن للعام 2018 والمقدرة بـ2.5 مليار دولار.