جنوب السودان يطلب الانضمام للجامعة العربية

قال مصدر مسؤول بالجامعة العربية إن دولة جنوب السودان تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة للجامعة للانضمام إليها.

وأوضح المصدر أن الطلب سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي، الذي سيعقد اليوم الأربعاء برئاسة السعودية، التي سيمثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير أحمد قطان.

تجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب السودان انفصلت عن السودان بعد استفتاء أجري العام 2011 .

ويعيش جنوب السودان حالة من الاضطرابات الدموية منذ عام 2013 على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 5ر3 مليون آخرين.