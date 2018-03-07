الاحتلال يسطو على مخصصات الشهداء والجرحى

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى «اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية». وينص اقتراح القانون على خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وهدمت آليات تابعة لسلطات لاحتلال أمس، منشآت فلسطينية عدة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وهاجم مستوطنون، أمس، سائق جرافة زراعية واعتدوا عليه وأقدموا على تخريب الجرافة خلال قيامه بشق طريق زراعي شمال قرية عينابوس جنوبي نابلس.

ترامب - نتانياهو

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه بالكاد تطرق إلى القضية الفلسطينية خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وصرح نتانياهو للصحافيين عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض: «لم ننفق أكثر من 15 دقيقة للحديث عن القضية الفلسطينية. طرحت موضوع الأسرى والمفقودين وطلبت مساعدتهم (الأميركيين)». وأوضح أنه لم يطلع على أي خطة أميركية جدية للسلام حتى الآن.