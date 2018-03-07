السعودية تهدي العراق ملعب كرة قدم

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يعتزم «إهداء» بلاده ملعباً لكرة القدم، وذلك بعد أيام من خوض منتخبي البلدين مباراة ودية تاريخية في مدينة البصرة العراقية. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي أنه تلقى مساء الاثنين، «اتصالاً هاتفياً من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز»، تخلله «بحث تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية تعزيز العلاقات وروح الأخوة بين البلدين ودعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته».

وأضاف البيان أن خادم الحرمين بارك «نجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين الشقيقين» التي أقيمت في 28 فبراير، وكانت الأولى للمنتخب الأخضر في العراق منذ العام 1979، وفاز المنتخب العراقي في هذه المباراة بنتيجة 4-1. وأشار البيان العراقي إلى أن خادم الحرمين أعرب «عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين، مبيناً أنها مناسبة لإهداء ملعب للعراق، وتجديد التعاون والعمل بين البلدين»، في خطوة لقيت شكر العبادي وأتت ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.

وقدم العبادي، بحسب البيان، شكره لهذه المبادرة الكريمة، وأكد العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين، مبيناً أن «المباراة الودية شهدت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وهي حالة صحية وإيجابية». وأشار رئيس الوزراء إلى «أهمية المجلس التنسيقي العراقي السعودي، لما فيه من تشجيع للقطاع الخاص والاستثمار».