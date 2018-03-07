اجتماع روسي إيراني تركي 16 مارس في أستانة

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن اجتماعاً سيعقد بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران الدول الراعية لعملية أستانة للسلام في سوريا، في 16 من الشهر الجاري في أستانا في غياب «مراقبين أو أطراف سوريين».

وأوضحت أن «لقاء الوزراء في أستانة مقرر دون حضور مراقبين أو أطراف سوريين»، مضيفةً: «بحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية، ستتم دعوة ممثل الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا».

وتابعت أن الدول الثلاث ستتباحث، خلال اللقاء، في «أعمالها المستقبلية المشتركة»، مضيفةً أن «المشاركين يعتزمون تحليل النتائج التي ترتبت على عامها الأول من التعاون بهدف حل النزاع في سوريا».