أرسلت مفوضية الانتخابات في العراق، القائمة النهائية لأسماء مرشحي الكيانات والقوائم الانتخابية، والبالغ عددهم 7132 مرشحاً، إلى هيئة المساءلة والعدالة، التي بدأت بتدقيقها عبر لجانها الفرعية للتأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءاتها. ووفق القانون فإن هيئة المساءلة ملزمة بإنهاء عملية التدقيق والفحص لهذه الأسماء خلال فترة لا تزيد على أسبوعين، ويحق لكل مرشح يتم استبعاده الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة خلال فترة لا تتجاوز الـ 30 يوماً.

سياسات نفطية

أعلنت كتلة التغيير في برلمان كردستان، عن مقاطعتها اجتماعاً مع وزراء في حكومة الإقليم ونواب بالبرلمان العراقي لبحث الموازنة الاتحادية. وقال عضو الكتلة علي حمه صالح، «نعتقد أن هذه الاجتماعات لا فائدة منها وتدخل من باب المجاملات، لذا لا داعي لحضورها». وأضاف «نرى أن هناك ضرورة لأن تحضر الحكومة، وبالأخص وزير الثروات الطبيعية، إلى البرلمان لتقديم توضيحات وإجابات عن السياسة النفطية».