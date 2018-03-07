وثائق تكشف شبكة حوثية إيرانية لتهريب الأسلحة

فضحت وثائق جديدة دور النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى اليمن، حيث كشفت عن وجود شبكة كبيرة لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية يشرف عليها قيادي حوثي يدعى أكرم مجاهد الجيلاني وأشخاص آخرون.

وأفادت مصادر خاصة في صنعاء لصحيفة عكاظ السعودية، أن بعض هؤلاء الأشخاص يقيمون في دولة مرتبطة بإيران بعيداً عن رقابة التحالف والمجتمع الدولي حتى تصل الشحنة إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت المصادر، أن شبكة الاستخبارات الإيرانية الحوثية يديرها أكرم الجيلاني بالاشتراك مع مجموعة من كبار القادة والمستشارين في حركة الحوثي والحرس الثوري الإيراني. وأفادت المصادر أن شقيقه المقيم في دولة بالمنطقة يقوم بدور الوسيط لتسهيل الاتصال والتواصل بشأن المعلومات الاستراتيجية بين ميليشيا الحوثي وقيادات سياسية وعسكرية إيرانية.

وذكرت أيضاً أن معظم شحنات السلاح الإيرانية التي يتم تهريبها إلى اليمن مرت وتمر عبر التنسيق السري لشبكة التهريب التي تستخدم العشرات من البحارة إلى جانب أفرادها للقيام بإيصال الأسلحة المهربة إلى القيادي «الجيلاني» الذي يتولى منصب مشرف الحوثيين في الحديدة ومن ثم يقوم بتسليمها إلى الميليشيات الانقلابية.

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أوضح وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، أن الميليشيا وزعت أكثر من مئة زورق على بحارة دربتهم لمهمة التهريب واستهداف السفن في الممرات الدولية. وكشف أن الميليشيا تتخذ من موانئ الحديدة والصليف واللحية السمكي، إضافة إلى ساحل النخيلة في الدريهمي وجزيرة كمران مراكز لاستقبال الأسلحة الإيرانية.