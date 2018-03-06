«قطر.. الطريق إلى الفوضى» كتاب يفضح مخططات الدوحة

حقائق صادمة.. دعم الإرهاب، مؤامرات، خيانات، خطط لإسقاط دول، جواسيس، وثائق، استغلال ثروة الشعب القطري، كلها جرائم قام ولا يزال يقوم بها تنظيم الحمدين والتي لخصها الكاتب والإعلامي المصري مصطفى بكري في كتابه «قطر.. الطريق إلى الفوضى»، حيث استعرض المؤامرات والمخططات الإرهابية التي حاكتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر.

ففي مصر، استند الكتاب لإحدى الوثائق المنسوبة إلى موقع «ويكيليكس» التي كشفت أن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم أبلغ إسرائيل أن الدوحة تتبنى خطة لضرب استقرار مصر واللعب على مشاعر المصريين لإحداث الفوضى عن طريق بوق قناة «الجزيرة» باعتبارها عنصراً محورياً في الخطة. وسعت قطر بكل الطرق لضرب استقرار المملكة العربية السعودية، وهو ما ظهر جلياً في تصريحات حمد بن جاسم والمعروفة إعلامياً.

قضية التخابر

وقال بكري في تصريحات نقلها مواقع مصرية، إن الكتاب يروي قضية تخابر جماعة الإخوان الإرهابية مع الدوحة لتهديد الأمن القومي المصري، مؤكداً أن كتاب «قطر الطريق إلى الفوضى» يقدم الدلائل على تورط نظام الدوحة في دعم الإرهاب والإرهابيين من خلال ما تم كشفه، بالإضافة إلى السيناريوهات المستقبلية، كما يذكر دور الدوحة في اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. صص