قافلة الإغاثة إلى الغوطة تتعرض لقرصنة النظام

قتل 45 مدنياً، بينهم خمسة أطفال، في قصف لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق رغم سريان الهدنة، في وقت دخلت قافلة المساعدات الإنسانية الغوطة إلا أن النظام السوري الذي بات يسيطر على ثلث الغوطة قام بمصادرة كافة المواد الطبية فيها، في وقت اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالتقاعس عن منع مقاتلي المعارضة الذين تسيطر عليهم من شن هجمات على دمشق.

وواصل النظام السوري هجومه على الغوطة الشرقية رغم الهدنة المعلنة وسقط 45 مدنياً منذ ليلة أول من أمس ليرتفع عدد القتلى المدنيين منذ بدء حملة القصف على الغوطة الشرقية في 18 فبراير الماضي إلى 740 قتيلاً، بينهم أكثر من 170 طفلاً.

وإلى جانب الحملة الجوية، بدأ الجيش السوري الذي تلقى تعزيزات عسكرية هجوماً برياً ازدادت وتيرته تدريجاً، وتركز على الجبهة الشرقية. وباتت قوات النظام، بحسب المرصد السوري، تسيطر على ثلث مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة.

وبالتزامن مع استمرار المعارك، دخلت قافلة مساعدات إنسانية هي الأولى إلى الغوطة الشرقية منذ بدء التصعيد قبل أكثر من أسبوعين. وتتألف القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري من 46 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية تكفي لـ27500 ألف شخص في معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.

ولم تسمح قوات النظام بإدخال العديد من المواد الطبية الضرورية، بينها حقائب الإسعاف الأولية، بحسب الأمم المتحدة.

اتهامات روسية

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية: إن واشنطن تنتهك قراراً للأمم المتحدة بشأن سوريا بتقاعسها عن منع مقاتلي المعارضة الذين تسيطر عليهم من شن هجمات يومية على الجيش السوري في الغوطة الشرقية وعلى دمشق. وذكرت الوزارة أن واشنطن هي من يخرق قرار الأمم المتحدة وأنها لم تفعل شيئاً لمنع المعارضة من قصف دمشق من الغوطة الشرقية في ضربات سقط فيها قتلى مدنيون.

في المقابل، طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من نظيره الروسي فلاديمير بوتين «اتخاذ إجراءات فعلية وملموسة» لكي يقبل النظام السوري «بدون لبس» بهدنة في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة.

ودعا ماكرون من جانب آخر روسيا إلى «إبداء مصداقية كاملة في تعهداتها» فيما «لم يسمح النظام السوري حتى الآن بأي إجلاء لمرضى ومصابين» كما أوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان.