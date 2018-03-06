التحالف الأمني الدولي يعتمد خريطة طريق 2018

اعتمد وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، خريطة طريق للعام 2018 لتعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم، إضافة إلى مشاريع تهتم بتعزيز التعاون وترسيخ العلاقات في مجالات الحماية من المخاطر الإلكترونية وسبل تعزيز الوقاية الاستباقية من جرائم التطرف والإرهاب العابر للدول، وعبر سمو الشيخ سيف بن زايد عن سعادته بالعمل المشترك الذي يهدف إلى استدامة الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بما يخدم المجتمع.

وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في أرض المعارض بأبوظبي اجتماعاً لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية إلى جانب جمهورية سنغافورة التي انضمت أمس رسمياً لهذا التحالف الدولي.

وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «سعدنا بالعمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في دول التحالف الأمني بهدف استدامة الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بما يخدم المجتمع».

اعتماد المشاريع

حضر الاجتماع وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة كاسيفاسوانثان شانموقام، ووكيل وزارة الداخلية السنغالي مامودو ديوب، وممثلو وزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي ومن المسؤولين الأمنيين والشرطيين فيها وعدد من ضباط وزارة الداخلية الإماراتية.

واستمع المجتمعون لموجز عن مستجدات التحالف لعام 2017 حيث تم اعتماد المشاريع التي قدمت من الفريق الفني للتحالف والتي تهتم بتعزيز التعاون وترسيخ العلاقات في مجالات الحماية من المخاطر الإلكترونية وسبل تعزيز الوقاية الاستباقية من جرائم التطرف والإرهاب العابر للدول، إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها، وإدارة ومراقبة الحدود والمنافذ، مع ضمان العمل لكل دولة في نطاق تشريعاتها وقوانينها المحلية.

كما دشن وزير الشؤون الداخلية والقانون في جمهورية سنغافورة كاسيفاسوانثان شانموقام بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والضيوف الموقع الإلكتروني للتحالف والتي أعدته الأمانة العامة، ثم اطلع الحضور على معرض للصور لعدد من نشاطات التحالف منذ تأسيسه، أقيم خصيصاً في قاعة الاجتماع.

أجندة 2018

كما تم اعتماد خريطة طريقة للعام الحالي 2018 لعدد من الموضوعات والمحاور والمشاريع الحيوية الدولية التي يعمل عليها الفرق الفنية المتخصصة من دول التحالف وتستهدف في مجملها تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم.

يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي أعُلن في أبوظبي فبراير2017 يعد بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، ويهدف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها وتطوير سبل الوقاية منها، واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول وبما يعزز فرص التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات، بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.

سيف بن زايد يبحث وشانموقام تعزيز التعاون الأمني والشرطي

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس مع وزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة كاسيفاسوانثان شانموقام عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات.