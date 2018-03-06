هادي يشيد بالدور الأميركي المساند لليمن

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على أهمية الدور الأميركي الداعم لليمن، وشرعيته الدستورية في مختلف المواقف والظروف، لاستعادة الدولة التي انقلب عليها المتمردون من المليشيا الحوثية الإيرانية.

ولفت هادي خلال استقباله السفير الأميركي ماثيو تولر، إلى تدخلات إيران الملموسة، بالخبراء وتهريب السلاح للانقلابيين، وقبل ذلك، ضبط السفن الإيرانية، والموثقة وقائعها في الأمم المتحدة، ولدى المجتمع الدولي. وأشاد بمواقف الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي، لإدانة المليشيا الانقلابية، ومن خلفها إيران، التي تمدهم بالمال والسلاح، لتدمير البلد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.