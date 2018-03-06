آل جابر: 120 مليار ريال تستولي عليها الميليشيا شهرياً

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، عن حجم المبالغ التي تستولي عليها الميليشيا الانقلابية شهرياً.

وقال آل جابر في تغريدة عبر "تويتر" إن الميليشيا تقوم بأخذ الضرائب على المصانع والجمارك والرسوم على الواردات وتخلق سوقاً سوداء للمشتقات النفطية والغاز، مبيناً أن دخل الميليشيات الحوثية أكثر من ١٢٠ مليار ريال يمني شهرياً، ورواتب الموظفين المدنيين العسكريين في اليمن لعام ٢٠١٤ لا تتجاوز ٧٠ مليار ريال يمني شهرياً.

وأكد استمرار دعم بلاده لليمن في كل المجالات حتى يعود كما كان سعيداً، مشيراً إلى أنه وخلال شهر من بدء خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أغاثت المملكة أكثر من مليون شقيق في اليمن تسببت الميليشيا الحوثية الإيرانية في تجويعهم.