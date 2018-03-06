تراجع جديد في مؤشر بورصة الدوحة بــ 3.16 %

استمر التراجع في المؤشر العام لبورصة قطر، حيث تراجع المؤشر العام للبورصة القطرية 3.16 في المئة في نهاية تعاملات أمس، وبذلك يكون المؤشر قد فقد أكثر من 275 نقطة بإقفاله عند مستوى 8454.18 نقطة.

وارتفعت سيولة البورصة أمس 7في المئة إلى 265.46 مليون ريال مقابل 248.07 مليون ريال يوم الخميس الماضي، كما ارتفعت أحجام التداول 22في المئة إلى 13.41 مليون سهم مقابل 10.99 ملايين سهم بالجلسة السابقة.

وجاء هبوط البورصة أمس بالتزامن مع التراجع الجماعي لقطاعات السوق يتصدرها النقل بنحو 2.2في المئة بضغط من انخفاض سهمي ملاحة وناقلات بـ3.05في المئة و2.4في المئة على الترتيب.

كما تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية 2.12في المئة بالتزامن مع هبوط 11 سهماً بالقطاع يتصدرها الخليجي بـ3.73في المئة، مع استقرار سهمي الأهلي والإسلامية القابضة، في حين لم يشهد القطاع أي ارتفاعات بأسهمه.

وتصدر سهم صناعات قطر تراجعات أمس بالبورصة بانخفاض معدله 7.8في المئة، بالتزامن مع إعلان الشركة إقرار عموميتها التوزيعات السنوية عن العام الماضي.