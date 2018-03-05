جنيف.. تدشين حملة دولية تطالب بسحب بطولة كأس العالم من قطر ومقاضاتها

تظاهر نشطاء نقابيون من نقابات أوروبية وحقوقيون معهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 5 مارس 2018، أمام مقر منظمة العمل الدولية ومقر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف اعتراضاً على مشاركة الوفد القطري في مجلس حقوق الإنسان في دورته 37 الحالية والتي تعقد بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف.

ورفع المتظاهرون صور عدد من ضحايا العمال الوافدين الذين ماتوا بسبب انعدام شروط السلامة والأمن الصناعي في المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022 بقطر وتهور وعدم اهتمام السلطات القطرية بأرواح العمال.

وندد المتظاهرون بتعرض العمال الوافدين من بنغلاديش والهند ونيبال الذين يعملون على تجديد استاد خليفة وإنشاء وتجميل الحدائق المحيطة به والمرافق الرياضية، وقد أطلقت صحف بريطانية على أحد ملاعب مونديال قطر باسم (مقبرة الرقيق) ويُرغم هؤلاء على العمل القسري، وفي ظروف عمل صعبة وخطرة، وكثيراً ما ينتظرون أشهراً للحصول على أجورهم بعد مصادرة جوازات سفرهم، وفي الوقت نفسه تقوم السلطات القطرية بخطط لأجل أن تحقق شركاتها مكاسب مالية هائلة من المباريات والإعلانات وغيرها حتى لو كانت على حساب عرق وأرواح وحقوق العمال.

وندد المتظاهرون بالتعتيم القطري المعلوماتي عن ظروف العمال القاسية، فقد اعتقلت قطر عددا من الفرق الإعلامية كانت تقوم بتحقيقات عن حياة العمال منها كان فريق لـ "بي بي سي".

ويعتقد أن عدد العمال الذين قضوا في قطر أكثر من 1500 وهو رقم كبير وقابل للزيادة.

وآخر ضحية في قطر هو عامل البناء البريطاني (زاك كوكس) الذي مات العام الماضي في تشييد بناء استاذ خليفة، ولم تدل سلطات قطر بأي إفادات رسمية حول ملابسات موضوع الوفاة وهو ما أكدته الطبيبة الشرعية البريطانية التي أشرفت على التحقيق في وفاة العامل بقولها: "هؤلاء المسؤولون بقطر يبدو أنه من المستحيل أن يعطوا أي معلومات عن هذا الحادث".

وأعلن المتظاهرون إطلاق حملة باسم (العدالة لضحايا كأس العالم في قطر) وهدفها هو سحب البطولة من قطر، ومقاضاتها دولياً وتعويض الضحايا.

وشهدت المظاهرة هتافات وحمل المتظاهرون لافتات بها صور للضحايا ومنهم عامل البناء البريطاني (زاك كوكس) وغيره.