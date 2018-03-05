تواصل المظاهرات الأوروبية ضد الإرهاب القطري

تظاهر المئات من الأوروبيين اليوم الأحد أمام المقر الأوربي للأمم المتحدة اعتراضاً على مشاركة الوفد القطري في مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية والتي تعقد بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف.

وطالب المتظاهرون بضرورة إيقاف قطر الداعمة للإرهاب وانتهاك حقوق الانسان على المستوى الأوروبي ومشاركة قطر بالدعم والتأييد المادي واللوجيستي للعمليات الإرهابية في أوروبا.

وشهدت المظاهرة هتافات ولافتات معادية لقطر تستنكر دعمها وتمويلها للإرهاب العالمي كما شهدت حراسة أمنية مشددة من البوليس السويسري.

مطالب المتظاهرين الأوروبيين:

1 ـ الاعتراض على مشاركة الوفد القطري في اعمال الدورة الـ37 لحقوق الانسان والمطالبة بطرده لارتكاب قطر عمليات إرهابية ضخمة بالعالم ودعم وتمويل الارهاب.

2 ـ مطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف بوقف الإرهاب القطري وانتهاكات حقوق الإنسان في قطر والعديد من الدول منها سوريا والعراق وغزة وليبيا واليمن والصومال وأفغانستان.

3 ـ الاعتراض على صمت الأمم المتحدة والمفوضية على جرائم قطر.

4ـ إحالة ملف دعم وتمويل قطر للإرهاب وانتهاكات قطر لحقوق الإنسان وارتكابها جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.