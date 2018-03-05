المعارضة القطرية : نظام تميم يبث الكراهية

حذرت المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي من أثر دعاية الكراهية التي يبثها النظام القطري عبر وسائل إعلامه على الأجيال القادمة من أبناء منطقة الخليج العربي والأمة العربية جمعاء.

وقالت في مجموعة تغريدات على تويتر «لقد وصل حجم الكراهية والعنصرية اليومي التي ينشرها النظام القطري في المجتمع الخليجي والعربي إلى مستويات سيكون لها تداعيات مستقبلية سلبية جداً على أجيال المستقبل. والنهج الحالي الذي يركز عليه هذا النظام هو تخوين هذا المجتمع وحكوماته تحت حجة العلاقات والتطبيع مع إسرائيل».

وأردفت في تغريدة أخرى «وتقوم منظومات تميم الإعلامية والدعائية وعلى رأسها قناة الجزيرة بنشر أفكار التطرف ومعاداة السامية خصص النظام القطري آلية موازية هدفها دفع الأموال المسروقة من مدخرات شعبنا الحبيب لهيئات ومنظمات إسرائيلية داخل إسرائيل وخارجها»، وأضافت «بينما هو الذي يجري عمليات جذب خادعة لمجموعات ولوبيات إسرائيلية يعتقد أنها ستساعده في تشويه سمعة الدول التي تقف في وجه الإرهاب والإخوان وإيران».