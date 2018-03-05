وزارة الخارجية السعودية توثّق العلاقات مع مصر

نشرت وزارة الخارجية السعودية، أمس، مقطع فيديو عن تاريخ العلاقات بين المملكة ومصر، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة المتوقع استمرارها ثلاثية أيام، في أول جولة له منذ توليه ولاية العهد.

ويذكر أن الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قال في مداخلة هاتفية على قناة «دي أم سي» مساء أول من أمس: «الزيارة تعتبر محطة تاريخية وإضافية في مسيرة العلاقات الثنائية والمتميزة والاستراتيجية بين مصر والسعودية»، لافتاً إلى أن «المملكة لها تاريخ طويل من دعم ومساندة مصر ولها أيادي بيض على مصر خلال الـ40-50 سنة الماضية من حرب أكتوبر 1973 إلى اليوم».