خبراء: 6 ملفات يناقشها ولي العهد السعودي في القاهرة

أكد سفيران مصريان أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالقضية الفلسطينية وبحث الخيارات العربية تجاه القضايا المزمنة ومواجهة الإرهاب في المنطقة.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري محمد العرابي إن الزيارة جاءت في توقيت مهم قبل القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.

وأوضح العرابي أن 6 ملفات سيتم مناقشتها بينهما، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأزمة ليبيا والقضية السورية وملف اليمن، والعلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة القطرية.

وتابع العرابي أن مناقشة الموقف العربي تجاه الولايات المتحدة الأميركية قبل القمة العربية يعد خطوة مهمة لبحث السبل الممكنة لمواجهة القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكذلك مناقشة الأزمات العربية المزمنة ومكافحة الإرهاب في المنطقة، في ظل التوترات التي تعم عدداً من الدول العربية.

من ناحيته، قال هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة بن سلمان إلى مصر تأتي قبل توجهه إلى بريطانيا، الأربعاء، لمباحثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وبعدها إلى الولايات المتحدة التي يزورها من 19 حتى 22 مارس الجاري، وتعد أول زيارة لمحمد بن سلمان منذ تعيينه ولياً للعهد.