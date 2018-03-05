مصر تستقبل محمد بن سلمان باحتفالات استثنائية

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس، توقيع اتفاقات بين البلدين، وشددا على الوحدة في جبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى القاهرة، وسط استقبال وحفاوة رسمية وشعبية كبيرة، في فاتحة أول جولة خارجية يقوم بها منذ تقلّده ولاية العهد في يونيو من العام الماضي.

وعقد الرئيس المصري وولي العهد السعودي بحسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضى، ، لقاءاً ثنائيًّا، وجلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدَيْ البلدَيْن، فور وصولهما إلى قصر الاتحادية وفي بداية اللقاء رحب الرئيس المصري بولي العهد في بلده الثاني، فيما عبَّر الأمير محمد بن عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحُسن الاستقبال التي حظي بها

ونقل ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد جرى خلال جلسة المباحثات الموسعة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والسُّبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وجهود البلدَيْن تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب، والتحديات التي تواجه الدول العربية في الفترة الحالية، إضافة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، على رأسها تنسيق الجهود، وتعزيز العمل العربي المشترك وتم توقيع اتفاق معدل لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار، كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال البيئة ومكافحة التلوث بين البلدين.

وأكد الرئيس المصري لولي العهد السعودي، وفق بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.

وأكد السيسي أن أمن دول الخليج من جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشدداً على عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات.

علاقات ثنائية

وقال بيان أصدره الديوان الملكي السعودي ونشرته وكالة الأنباء السعودية إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من السيسي، وأضاف أن ولي العهد سيجتمع أيضاً مع عدد من المسؤولين المصريين «لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وفيما ازدانت الشوارع المصرية بإعلام المملكة العربية السعودية وصور ولي العهد والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل الامير محمد بن سلمان في المطار وعمت القاهرة احتفالات شعبية عفوية، في الاثناء أظهرت لقطة نشرها مسؤول سعودي طائرات تابعة لسلاح الجو المصري وهي تستقبل طائرة ولي العهد السعودي، فور دخوله الأجواء المصرية، ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، الصورة على حسابه في «تويتر»، مرفقةً بتعليق قال فيه: «طائرات حربية تستقبل وترافق طائرة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى دخوله الأجواء المصرية».

وفد

ضم الوفد الرسمي لولي العهد السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.