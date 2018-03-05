الشرعية تطلق عملية جديدة في معقل الحوثيين

أطلقت قوات الجيش اليمني، عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية رازح، بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، كما بدأ بتنفيذ عملية عسكرية في عمق مديرية حرض بمحافظة حجة.



ونقل الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش الوطني، عن أركان حرب اللواء السابع حرس حدود، العقيد حمود بن هشام قوله إن العملية العسكرية الواسعة لتحرير مديرية رازح من الميليشيا، انطلقت أمس بمشاركة اللواءين السادس والسابع حرس حدود، وبإسناد من قوات التحالف العربي.



وأضاف ان هذه العملية تأتي بعد أن كانت قوات الجيش قد استعادت السيطرة أخيرا على عدد من المرتفعات والمواقع الاستراتيجية في أطراف رازح.

وخلال العامين الماضيين، تمكنت قوات الجيش، من دحر ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من محافظة صعدة معقلها الرئيسي، أهمها في مديريات باقم والبقع وكتاف، وتسعى حاليا لتحرير مديرية رازح والتوغل في عمق المحافظة.



عملية حرض



في السياق، بدأ الجيش الوطني والتحالف تنفيذ عملية عسكرية في عمق مديرية حرض بمحافظة حجة، والتي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، بعد أن أجبرت سكانها المدنيين على الخروج منها وحولتها إلى منطقة عمليات عسكرية. وتعتبر حرض ثاني أكبر مديريات حجة، وتبعد عن الحدود السعودية قرابة 6 كيلومترات.



كما واصل طيران التحالف استهداف عناصر وآليات الحوثيين في محافظة البيضاء، حيث تم تدمير عدة مركبات عسكرية بمديريتي ناطع والملاجم. وفي جبهة البقع بمحافظة صعدة ، دمر التحالف 3 دبابات ومدفعاً حاولت الميليشيا إخفاءها في الخطوط الأمامية، بعد أن استولت عليها من ممتلكات الجيش الوطني بعد سيطرتهم على صنعاء.



كما شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أكثر من 60 غارة خلال الساعات الماضية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وتعزيزات عسكرية في ست محافظات شمال وغرب اليمن.





دور التحالف



إلى ذلك، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي، أن المؤسسة العسكرية اليمنية أصبحت أكثر قوة وقدرة لاستكمال تحرير كل شبر من الوطن واجتثاث خطر الميليشيا الحوثية ومكافحة الجماعات الإرهابية والمشاريع التخريبية وأية محاولات للعودة إلى الوراء وخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد خلال اجتماعه برؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع اليمنية على أهمية الانضباط العسكري وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات لأداء المهام على أكمل وجه، ومعالجة المشكلات وضبط كل الاختلالات وعدم التساهل مع أي تقصير.

وثّمن المقدشي الدور الكبير الذي يقدمه الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مساعدة الشعب اليمني على استعادة دولته وشرعيته، وجهودهم المبذولة لإسناد العمليات العسكرية ودعم عملية إعادة بناء وتأسيس الجيش.

وأشاد بالانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش في مختلف الجبهات، والتضحيات والبطولات التي يسطرها القادة والأبطال في سبيل استعادة اليمن وتحريرها من براثن الميليشيا الحوثية الانقلابية التي تتلقى الانكسارات والهزائم على يد أبطال الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات.