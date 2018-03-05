المقدشي: ماضون في اجتثاث خطر الميليشيا

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، أن المؤسسة العسكرية اليمنية أصبحت أكثر قوة وقدرة لاستكمال تحرير كل شبر من الوطن واجتثاث خطر الميليشيا الحوثية ومكافحة الجماعات الإرهابية والمشاريع التخريبية وأية محاولات للعودة إلى الوراء وخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد خلال اجتماعه برؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع اليمنية على أهمية الانضباط العسكري وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات لأداء المهام على أكمل وجه، ومعالجة المشكلات وضبط كل الاختلالات وعدم التساهل مع أي تقصير.

وثمن المقدشي الدور الكبير الذي يقدمه الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مساعدة الشعب اليمني على استعادة دولته وشرعيته، وجهودهم المبذولة لإسناد العمليات العسكرية ودعم عملية إعادة بناء وتأسيس الجيش.