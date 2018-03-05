المخلافي يدعو إلى تكاتف دولي لدعم الشرعية في اليمن

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إلى تكاتف المجتمع الدولي لوقف استمرار تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين.

وأكد وزير الخارجية اليمني خلال لقائه سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تويلر، إن موقف الحكومة المتمسك بالحل السلمي المستند للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالاخص القرار 2216. وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف استمرار تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين باعتبار ذلك خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتسهم في استمرار الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

دعم الحل

وأعرب المخلافي عن دعم الحكومة اليمنية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد مارتن جريفيثس، مشيراً إلى أن الحكومة دعمت من قبل جهود المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكن الحوثيين عملوا بكل السبل على منع الوصول إلى سلام مستدام وقد وافقت الحكومة من قبل على كل المقترحات التي قدمت ووقعت على مشروع حل تم التوصل إليه بعد مشاورات استمرت اكثر من ثلاثة اشهر بدولة الكويت الشقيق، ورفض الحوثيون التوقيع في الدقائق الأخيرة كما أوضح إسماعيل في إحاطته لمجلس الأمن.

ودعا إلى الاستفادة من تماسك الموقف الدولي حيال الوضع في اليمن والبناء على مرجعيات الحل المتوافق عليها وما تم التوصل إليه في جولات المشاورات السابقة للوصول إلى سلام مستدام يعزز جهود الحكومة في التخفيف من معاناة المواطن اليمني التي تسبب فيها الانقلاب.