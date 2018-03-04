مصر: القضاء على 10 تكفيريين واستشهاد أربعة عناصر من القوات المسلحة

أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 10تكفيريين شديدي الخطورة وتدمير ستة أهداف للعناصر الارهابية وتدمير سيارتين مفخختين بشمال ووسط سيناء وذلك في إطار عملية المجابهة الشاملة " سيناء 2018 " التي تقوم بها القوات المصرية بسيناء.

وقالت القوان المسلحة المصرية في بيان اصدرته اليوم انه اثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الارهابية استشهد ضابطين وجنديين واصابة ضابط وثلاث جنود.

ونوهت الى ان القوات القت القبض على 245 من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا وتم الافراج عن عدد اخر بعد فحص موقفهم الامني وتدمير 145 ملجأ ووكر ومخزن بالمناطق الجبليه وعدد من الخنادق المجهزة هندسيا لايواء العناصر الإرهابية .

وذكر البيان ان القوات الجوية المصرية تمكنت من إكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالإسلحة والذخائر أثناء محاوله اختراق الحدود الغربية.