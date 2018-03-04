تفاعل كبير مع «سيلفي» الحريري ومحمد بن سلمان

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة «سيلفي» غير رسمية التقطها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والسفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان.

ونشر الحريري صورة «السيلفي» مع الأميرين، في حسابه على تويتر، على هامش زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية والتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ولقيت الصورة مع التعليق تفاعلاً كبيراً من المغردين الذين أعادوا نشرها نحو سبعة آلاف مرة.

الى ذلك، بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية مع سعد الحريري العلاقات الثنائية بين البلدين. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في الرياض استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة. في الأثناء، يصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى مصر اليوم الأحد في مستهل أول جولة له منذ توليه ولاية العهد.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان الى القاهرة والتي تستمر يومين، قبل رحلته المقررة الى بريطانيا الاربعاء لاجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وزيارته الى الولايات المتحدة التي تستمر من 19 الى 22 مارس.