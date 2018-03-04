مقتل 36 من القوات الموالية لدمشق في عفرين

قتل 36 مقاتلاً على الأقل من القوات السورية الموالية لدمشق جراء غارات تركية، استهدفت السبت وللمرة الثالثة في غضون يومين، موقعاً تابعاً لهم في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: إن الطائرات التركية، استهدفت موقعاً لهذه القوات في قرية كفرجنة في شمال عفرين، حيث تساند المقاتلين الأكراد منذ نحو أسبوعين في التصدي لهجوم تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها على المنطقة الواقعة في شمال سوريا.

وبحسب المرصد، «لا تزال جثث عشرة مقاتلين آخرين تحت الأنقاض، ويتعذر سحبها جراء شن الطائرات التركية المزيد من الغارات في محيط الموقع». وأكدت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، في بيان أمس أن نقاط تمركز هذه القوات شكلت «هدفاً» للغارات التركية.

وتعد هذه ثالث مرة تستهدف فيها الطائرات التركية مواقع تابعة للمقاتلين الموالين لدمشق خلال يومين، بعد مقتل 14 عنصراً الخميس وأربعة آخرين الجمعة في غارات تركية استهدفت قريتين شمال غرب عفرين، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 54 مقاتلاً على الأقل منذ مساء الخميس.

وبعد مطالبة الأكراد قوات النظام السوري بالتدخل لصد الهجوم التركي المستمر على عفرين منذ شهر ونصف الشهر، دخلت قوات سورية إلى عفرين وصفها الإعلام السوري الرسمي بـ«القوات الشعبية»، فيما قال الأكراد إنها «وحدات عسكرية» تابعة للجيش السوري. وتوزعت تلك القوات على جبهات عدة إلى جانب المقاتلين الأكراد، في وقت تتواصل الاشتباكات على محاور عدة في عفرين.