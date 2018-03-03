قرقاش: الرياض بوابة خروج قطر من أزمتها

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن خروج قطر من الأزمة حله خليجي وبوابته الرياض، وأن تكلفة سياسة النظام القطري عالية للغاية.

وقال قرقاش عبر حسابه على تويتر "ايتضح مجددا أن خروج قطر من أزمتها حلّه خليجي وبوابته الرياض، تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية، وبعيدا عن التحركات اليائسة والتطبيل المدفوع له، تبقى الخيارات واضحة، كفوا عن الأذى أو تقبلوا العزلة."

واضاف " ومن لندن من الواضح أن الحدث الأكبر والأهم إقليمياً هو زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، جولة مهمة تحمل معها ثقل السعودية السياسي وبرنامجاً طموحاً يغيّر المنطقة إيجابيا."

واكد ان " دوائر القرار الغربية تدرك أن السعودية، القطب الإقليمي المهم، تعزّز موقعها عبر تجديد وتحديث طموح، وزيارة الأمير محمد بن سلمان معبرة عن هذا الموقع، هذا هو الخبر الأهم من منطقتنا بكل ما يحمله من إيجابية."