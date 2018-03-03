لافتات تأييد السيسي تنتشر في شوارع القاهرة والمحافظات

تشهد المحافظات المصرية المختلفة فعاليات متعددة تنظمها أحزاب سياسية ونواب برلمان دعماً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى داخل مصر في أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

ويأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع انتشار لافتات دعم الرئيس السيسي، والدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية أو تلك التي تطوع مواطنون لنشرها في لفتة تأييد للرئيس المصري لولاية ثانية، في الانتخابات التي يخوض غمارها السيسي في منافسة تبدو سهلة أمام منافسه رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.

وعجت الميادين والشوارع الرئيسية والجانبية في مختلف المحافظات المصرية بالدعاية الانتخابية للرئيس السيسي، في مقابل دعاية محدودة نشرتها حملة المرشح الانتخابي المهندس موسى مصطفى موسى بشكل خاص في محيط وسط القاهرة.

وعددت لافتات الدعاية التي نشرتها أحزاب ونواب برلمان ومواطنون دعماً وتأييداً للسيسي، إنجازاته خلال السنوات الماضية، وأهمها ما تحقق في إطار مكافحة الإرهاب . وتضمنت اللافتات العديد من الشعارات من بينها (كلنا معاك من أجل مصر)، (السيسي.. من أجل المزيد من الاستقرار والأمن)

فيما خصت لافتات أخرى بالذكر العديد من الإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية، كما انتشرت لافتات تحمل توقيع عائلات بعينها تعلن دعم السيسي لفترة رئاسية ثانية، فضلاً عن لافتات بتوقيع رجال أعمال أصحاب شركات ومتاجر مختلفة في شتى المحافظات المصرية، جنباً إلى جنب ولافتات الدعم والتأييد التي تجمل توقيع نواب برلمانيين.