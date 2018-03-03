محمد بن سلمان يزور مصر غداً

يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر غداً الأحد في أول زيارة إلى الخارج منذ تنصيبه في يونيو الماضي، وذلك ضمن جولة تقوده أيضاً إلى لندن وواشنطن، ومن المقرر أن تشهد الزيارة تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة على رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال مصدر دبلوماسي إن اختيار الأمير محمد بن سلمان مصر كأول محطة لزياراته الخارجية كولي للعهد هدفه «التأكيد أن التعاون المصري السعودي على أعلى مستوى».

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل الأحد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ليحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التأكيد على قوة وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على كافة الأصعدة بما يسهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

كما تشهد الزيارة التشاور بشأن عدد من الموضوعات الثنائية وضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

الملفات الإقليمية

وسوف تشهد الزيارة أيضاً استعراض عدد من الملفات الإقليمية وأهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول حفاظاً على الأمن القومي العربي باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية، فضلاً عن مكافحة الإرهاب وأن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة إستراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره.

القمة العربية

ومن المقرر أن تشهد الزيارة استعراض ملفات القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مارس الجاري.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري زار الرياض في أبريل الماضي وكان في استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعقدت قمة مصرية سعودية تم تناول أهم التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتم الاتفاق على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة إستراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره.