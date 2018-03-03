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مقتل 11 شخصاً في هجومين منفصلين لجماعة الشباب في الصومال

المصدر:
  • مقديشو - وكالات
التاريخ:
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قتل أحد عشر شخصاً على الأقل في هجومين منفصلين لحركة الشباب الإرهابية في الصومال أمس.

وهاجم مسلحو حركة الشباب موقعاً عسكرياً في منطقة «أفجوي»، على بعد حوالي 30 كيلومتراً خارج مقديشو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة جنود، حسب الشرطة.

وقال مسؤول الشرطة الصومالي البارز، مهد ياري «اصطدمت سيارة مفخخة بقاعدة عسكرية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وثلاثة مدنيين وإصابة كثيرين آخرين».

وعلى صعيد آخر، هاجم متشددون مسلحون بأسلحة ثقيلة، يرتدون ملابس عسكرية أحياء في منطقة «بلعد»، طبقاً لما ذكره مسؤول الشرطة المحلية، أحمد نور.

ولقي ثلاثة من رجال الشرطة المحلية ومدنيان حتفهم في ذلك الهجوم، إلى جانب سبعة من المتشددين. ويمكن أن ترتفع حصيلة القتلى بسبب الهجومين، التي أعلنت حركة الشباب الإرهابية المسؤولية عنهما.

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