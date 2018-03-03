إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

أصيب 15 مواطناً بالرصاص الحي والاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة في بيان إن «إجمالي الإصابات في الأحداث في قطاع غزة 15 مصاباً بالرصاص الحي في مناطق التماس قرب السياج الحدودي شرق وشمال قطاع غزة»، مبيناً أن عدداً من المصابين «أصيبوا بالإغماء والاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتجمع مئات الشبان والفتية الفلسطينيين بعد صلاة ظهر الجمعة في المناطق الحدودية ورشقوا الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين المنتشرين قرب حدود القطاع، كما أشعلوا إطارات السيارات.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات في محيط موقع «ناحل عوز» العسكري شرق مدينة غزة، الرصاص الحي على عشرات المواطنين، الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى لإصابة شاب، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج،

كما دارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا المجاورة للعلاج، ووصفت حالتهم بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

كما أصيب 7 شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفيي ناصر والأوروبي لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في مواجهات في محيط موقع «المدرسة» العسكري شرق مخيم البريج وسط القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المجاورة للعلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب شاب برصاصة في قدمه بمواجهات قرب معبر بيت حانون «إيريز» شمال القطاع، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وتأتي هذه المواجهات في إطار جمعة غضب للأسبوع الثالث عشر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.