بوادر أزمة بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل

تتجه العلاقة بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل نحو التصعيد بعد أن رفض يوسف الشاهد تلبية دعوة الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي إلى إجراء تعديل وزاري.

فقد أكّد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سمير الشفي وجود ملامح أزمة بين الاتحاد والحكومة التي دخلت في خضم الصراعات الحزبية، مشيراً على أن تأثيرات الانتخابات القادمة بدأت تخيم على مواقفها. وشدد الشفي على «خطورة الوضع الذي تمر به البلاد الذي ينذر بوقوع أزمات ».

كما أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن اتحاد الشغل لن ينازع رئيس الحكومة في سلطاته متسائلاً في الوقت نفسه هل من حقهم النقد أم لا والقول بأن هذه الوزارة لا تسير على النحو الجيد أم لا .