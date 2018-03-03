«قنا» تتجاهل تحذير ترامب لتميم من خطر إيران

في تأكيد لتحالف الدوحة مع طهران لم تنشر وكالة الأنباء القطرية «قنا» ما دار في اتصال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حول التهديدات الإقليمية التي تمثلها إيران، وهو ما كشفه بيان البيت الأبيض عن الاتصال.

وجاء تجاهل «قنا» للخبر، حرصاً على علاقة الدوحة بطهران، حيث عادت قطر إلى تجنب أي أمر يمسّ إيران.

وتناول بيان البيت الأبيض حول الاتصال موضوع التعامل مع إيران، بينما أخفى ذلك البيان المنشور في «قنا».

وذكر البيت الأبيض، كان محور المكالمة التعاون الإقليمي وتوحّد مجلس التعاون لمواجهة التهديدات الإقليمية التي تمثلها إيران.

لكن «قنا» لم تشر لهذا الدور الذي بدا أن قطر تنكره في العلن، فضلاً عن أن الدوحة تعتبر أن طهران لا تشكل خطراً بل يجب التعاون معها.

كما أن هناك تفسيراً آخر لإخفاء الوكالة موضوع إيران، حيث ذكر مراقبون ومحللون في طهران أن تميم كان يزعم اقتراح السبل الكفيلة لمحاربة إيران سراً لواشنطن، لإظهار أن ما يفعله هو لمصلحة الولايات المتحدة، ولكنه يبطن خلاف ما يظهر.